Mark Rutte, după prăbușirea unei rachete rusești în Polonia: „Angajamentul nostru este neclintit”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat joi căderea unei rachete rusești pe teritoriul Poloniei, precum și atacul aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 30 iulie.
Șeful Alianței Nord-Atlantice a discutat telefonic cu premierul polonez Donald Tusk, după ce o rachetă de croazieră rusească ar fi încălcat spațiul aerian al Poloniei și s-ar fi prăbușit în voievodatul Lublin.
Șeful NATO a discutat cu Donald Tusk după incidentul din voievodatul Lublin
Potrivit agenției Ukrinform, Mark Rutte a transmis pe platforma X că, pe parcursul atacului rusesc asupra Ucrainei, Polonia și alți aliați NATO și-au activat sistemele de apărare aeriană.
„Suntem solidari cu Polonia și vom continua să ne consolidăm pregătirea pentru a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a atacurilor cu rachete”, a transmis secretarul general al NATO.
Rutte a calificat impactul rachetei rusești în estul Poloniei drept o consecință periculoasă a războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.
NATO a activat apărarea aeriană în timpul atacului masiv asupra Ucrainei
„Acest incident reprezintă încă un act iresponsabil al Rusiei și o consecință periculoasă a războiului pe care îl duce împotriva Ucrainei. Condamn atacurile mortale de aseară din întreaga Ucraină”, a declarat șeful NATO.
El a dat asigurări că Alianța va continua să sprijine Ucraina în fața agresiunii ruse.
„Angajamentul nostru este de neclintit”, a subliniat Mark Rutte.
Rusia a lansat, în noaptea de 30 iulie, un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Potrivit informațiilor preliminare, bombardamentele s-au soldat cu cel puțin opt morți și peste 50 de răniți.
La rândul său, premierul Donald Tusk a confirmat că o rachetă rusească de tip Kh-101 a pătruns în spațiul aerian polonez în timpul atacului și s-a prăbușit la circa 50 de kilometri de orașul Lublin.
Incidentul a determinat autoritățile de la Varșovia și structurile NATO să activeze măsuri suplimentare de supraveghere și apărare aeriană, pe fondul atacurilor rusești desfășurate în apropierea frontierei estice a Alianței.