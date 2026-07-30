Elon Musk pregătește noi donații masive pentru alegerile de la jumătate de mandat

Elon Musk pregătește o nouă campanie de donații masive în sprijinul candidaților republicani la alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie, dezvăluie site-ul Axios, citat de AFP.
Miliardarul intenționează să reactiveze organizația politică America PAC, prin intermediul căreia a cheltuit peste 260 de milioane de dolari pentru susținerea lui Donald Trump în cursa prezidențială din 2024, potrivit unor persoane apropiate situației, citate de Axios.
Peste 260 de milioane de dolari, investiți de Musk în campania lui Trump din 2024
Ca și în campania electorală precedentă, America PAC ar urma să își intensifice activitatea prin campanii de mobilizare din ușă în ușă și publicitate online targetată. Strategia vizează în special alegătorii conservatori mai puțin predispuși să participe la alte scrutinuri decât alegerile prezidențiale.
America PAC nu a răspuns solicitării AFP de a comenta informațiile.
Sprijinul financiar al lui Musk ar putea avea o miză importantă într-un moment în care majoritatea republicană este amenințată, iar popularitatea președintelui Donald Trump este afectată de războiul din Iran și de dificultățile economice din Statele Unite.
America PAC mizează pe mobilizarea alegătorilor conservatori și publicitate online
Cel mai bogat om din lume a fost unul dintre cei mai importanți finanțatori ai campaniei lui Trump în alegerile prezidențiale din 2024. În primele luni ale celui de-al doilea mandat al republicanului la Casa Albă, Musk s-a numărat printre aliații apropiați ai acestuia și a fost numit la conducerea Comisiei pentru Eficiența Guvernului, cunoscută sub acronimul DOGE.
Implicarea sa politică a fost însă însoțită de controverse. În timpul campaniei din 2024, Musk a lansat o loterie prin care oferea câte 111 milion de dolari pe zi unui alegător înscris într-unul dintre cele șapte state decisive și care semna o petiție conservatoare.
Republicanii, sub presiune înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului
Departamentul american al Justiției a avertizat atunci echipa de campanie a lui Trump că oferirea unei recompense de valoare unei persoane pentru a vota sau pentru a se înscrie pe listele electorale poate fi ilegală.
Mai mulți miliardari au investit deja sume importante în campania pentru alegerile din 2026, cea mai mare parte a fondurilor ajungând la candidați republicani. Democrații beneficiază, la rândul lor, de sprijinul unor donatori importanți, între care investitorii George și Alex Soros, fondatorul LinkedIn, Reid Hoffman, și fostul primar al New Yorkului, Michael Bloomberg.
Finanțarea politică din Statele Unite reprezintă o industrie de miliarde de dolari, în care investitori, oameni de afaceri, lobbyiști și organizații încearcă să influențeze direcția Congresului, a administrației federale și a Casei Albe.