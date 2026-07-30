Elon Musk pregătește noi donații masive pentru alegerile de la jumătate de mandat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 22:25

Elon Musk pregătește o nouă campanie de donații masive în sprijinul candidaților republicani la alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie, dezvăluie site-ul Axios, citat de AFP.

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