Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, după întâlnirea cu președinta Indiei: „O oportunitate importantă de a extinde cooperarea noastră”
Nicușor Dan și Droupadi Murmu
Președintele Nicușor Dan a primit-o astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Președinta Republicii India, Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat de trei zile în România. Șeful statului a calificat vizita drept una „cu semnificație istorică”, care marchează reluarea dialogului la cel mai înalt nivel dintre cele două țări.
Citește și
- 22:20Legea integrității, „mutilat” politic. Radu Marinescu: Guvernul recunoaște, PSD depune amendamente
- 22:03Rogobete îl pune la zid pe Bolojan după declarațiile la adresa sistemului sanitar: „ Asta nu este reformă, este crimă!”
- 21:32România și Albania, în căutare de parteneriate dincolo de rolul de subcontractori pentru Europa
- 20:48Ilie Bolojan, întrebat dacă își dă demisia. Răspunsul premierului interimar a venit fără ezitare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News