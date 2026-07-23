Nicușor Dan, după întâlnirea cu președinta Indiei: „O oportunitate importantă de a extinde cooperarea noastră”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 22:26

Președintele Nicușor Dan a primit-o astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Președinta Republicii India, Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat de trei zile în România. Șeful statului a calificat vizita drept una „cu semnificație istorică”, care marchează reluarea dialogului la cel mai înalt nivel dintre cele două țări.

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