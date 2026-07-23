Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Legea integrității, „mutilat” politic. Radu Marinescu: Guvernul recunoaște, PSD depune amendamente
Radu Marinescu
Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, susține că declarația de presă a premierului privind legile integrității confirmă acuzațiile publice formulate de PSD legate de modul în care a fost modificat proiectul.
Citește și
- 20:27 Pădurar din Timiș, vizat de o anchetă penală. Este suspectat că a vândut lemn la prețuri mai mari și ar fi falsificat documente
- 16:57ICCJ a amânat decizia privind restanțele salariale ale magistraților. Procesul are o miză de 5 miliarde de lei
- 08:33Descinderi în forță la Botoșani: polițiștii au reținut un bărbat care a sustras un kilogram de aur - VIDEO
- 23:38Șoferul din Suceava care a lovit intenționat un adolescent pe trotinetă a fost arestat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News