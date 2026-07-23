Pădurar din Timiș, vizat de o anchetă penală. Este suspectat că a vândut lemn la prețuri mai mari și ar fi falsificat documente

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iul. 2026, 20:27

Un pădurar din județul Timiș este cercetat pentru fals informatic și folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane. Polițiștii susțin că ar fi vândut lemn la suprapreț și ar fi introdus date false în sistemul informatic.

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