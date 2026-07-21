Captură record de cocaină în Italia: 770 kg ascunse printre banane. Droguri de 250 de milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 13:46

Poliția financiară italiană și autoritățile vamale au anunțat o captură impresionantă de 770 de kilograme de cocaină extra pură în portul Vado Ligure, situat în nord-vestul Italiei. Drogurile, estimate la o valoare de aproximativ 250 de milioane de euro pe piața neagră, erau ascunse într-un container frigorific încărcat cu banane și provenit din Ecuador.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre captura record de cocaina