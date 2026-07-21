Captură record de cocaină în Italia: 770 kg ascunse printre banane. Droguri de 250 de milioane de euro

Poliția financiară italiană și autoritățile vamale au anunțat o captură impresionantă de 770 de kilograme de cocaină extra pură în portul Vado Ligure, situat în nord-vestul Italiei. Drogurile, estimate la o valoare de aproximativ 250 de milioane de euro pe piața neagră, erau ascunse într-un container frigorific încărcat cu banane și provenit din Ecuador.
Operațiunea este considerată una dintre cele mai importante acțiuni antidrog desfășurate în ultimii ani în acest port și reprezintă o nouă lovitură dată rețelelor internaționale de trafic de droguri.
Cocaina, ascunsă printre cutiile cu banane
Potrivit unui comunicat al autorităților italiene, încărcătura de cocaină era disimulată cu atenție între cutiile cu banane aflate într-un container frigorific sosit dintr-unul dintre cele mai importante porturi din Ecuador.
Metoda de ascundere a drogurilor în transporturile de fructe este frecvent utilizată de organizațiile criminale, deoarece mărfurile perisabile sunt transportate rapid și în volume foarte mari, ceea ce poate îngreuna controalele.
Valoarea capturii depășește 250 de milioane de euro
Cele 770 de kilograme de cocaină extra pură confiscate ar fi avut o valoare estimată de 250 de milioane de euro după distribuirea pe piața neagră.
Cantitatea impresionantă de droguri ar fi putut genera milioane de doze destinate pieței europene, ceea ce evidențiază amploarea rețelelor de trafic care operează între America de Sud și Europa.
A doua captură majoră în mai puțin de o lună
Descoperirea vine la doar câteva săptămâni după o altă operațiune de amploare desfășurată în același port.
În urmă cu aproape trei săptămâni, autoritățile italiene au confiscat 340 de kilograme de cocaină, cu o valoare estimată la aproximativ 120 de milioane de euro pe piața neagră.
Cele două capturi succesive confirmă faptul că portul Vado Ligure reprezintă o rută importantă utilizată de traficanții internaționali pentru introducerea cocainei în Europa.
Italia intensifică lupta împotriva traficului internațional de droguri
Autoritățile italiene continuă să intensifice controalele în porturile comerciale, în special asupra transporturilor provenite din America de Sud, regiune considerată principala sursă a cocainei care ajunge pe piața europeană.
Captura de 770 de kilograme de cocaină demonstrează eficiența cooperării dintre Poliția Financiară și autoritățile vamale, care încearcă să limiteze activitatea grupărilor de crimă organizată implicate în traficul internațional de droguri.
Prin amploarea sa, această operațiune se numără printre cele mai importante capturi de cocaină realizate în ultimii ani în portul Vado Ligure și reprezintă o nouă lovitură majoră împotriva rețelelor de trafic care alimentează piața europeană cu droguri provenite din America de Sud.