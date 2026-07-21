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Bloomberg: Volodimir Zelenski ia în calcul demiterea comandantului-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 11:11
Actualizat21 iul. 2026, 11:12

Președintele Volodimir Zelenski analizează posibilitatea de a-l înlocui pe comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, cu actualul șef al Forțelor Întrunite, Mihailo Drapatîi, în contextul presiunilor venite din partea protestatarilor, transmite Bloomberg, care citează două surse familiarizate cu discuțiile.

Mihailo Drapatîi, principalul favorit pentru funcția de comandant șef

Potrivit uneia dintre surse, Oleksand Sîrski ar putea fi demis în următoarele zile, iar Zelenski analizează deja un înlocuitor, Drapatîi fiind principalul favorit pentru a prelua funcția de comandant-șef.

Cea de-a doua sursă citată de Kyiv Independent a declarat că Zelenski alege dintre 11 potențiali candidați, iar decizia privind înlocuirea lui Sîrski nu a fost încă luată.

Criză politică majoră în Ucraina

Vă reamintim că Ucraina se află în mijlocul unui scandal politic major, după demiterea fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, care a declanșat proteste masive în mai multe orașe.

Manifestanții au cerut reinstalarea lui Fedorov în fruntea Ministerului Apărării și demiterea comandantului-șef al armatei, Oleksandr Sîrski, pe fondul informațiilor privind relațiile tensionate dintre cei doi.

Totodată, numeroși protestatari, printre care militari și veterani, îi solicită președintelui Volodimir Zelenski să îl numească pe Mihailo Drapatîi în locul lui Sîrski la conducerea armatei.

Surse citate de presa ucraineană spun că o decizie privind înlocuirea lui Sîrski este așteptată în perioada următoare, existând posibilitatea ca aceasta să fie anunțată chiar în zilele următoare.

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