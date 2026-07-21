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Extern· 1 min citire
Bloomberg: Volodimir Zelenski ia în calcul demiterea comandantului-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski
FOTO: Profimedia
Publicat21 iul. 2026, 11:11
Actualizat21 iul. 2026, 11:12
Președintele Volodimir Zelenski analizează posibilitatea de a-l înlocui pe comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, cu actualul șef al Forțelor Întrunite, Mihailo Drapatîi, în contextul presiunilor venite din partea protestatarilor, transmite Bloomberg, care citează două surse familiarizate cu discuțiile.
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