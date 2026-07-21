Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Laura Codruța Kovesi, atacată de oficiali ai Guvernului grec: „A repetat toate greșelile făcute în România”. Reacția Comisiei Europene
Laura Codruța Kovesi
Publicat21 iul. 2026, 08:01
Actualizat21 iul. 2026, 08:02
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, se află în conflict deschis cu guvernul de la Atena, pe fondul anchetei privind un dosar de fraudă cu fonduri europene. Mai mulți membri ai cabinetului elen au criticat modul în care conduce instituția, afirmând că ar fi fost „o alegere foarte greșită” pentru acest post. În replică, Comisia Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru Kovesi.
Citește și
- 08:36Imagini apocaliptice lângă Sankt Petersburg. Ucraina a lovit din nou un parc industrial – VIDEO
- 08:21Rusia a lansat un nou atac asupra orașului Odesa. Trei oameni au murit, iar alți opt au fost raniți
- 00:09România, singură în regiune privind sprijinul pentru Kiev. Aliații abandonează Ucraina rând pe rând
- 23:27Român mort din cauza caniculei în Italia. Autoritățile încearcă de zile întregi să îi găsească familia
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News