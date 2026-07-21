Doi turiști, atacați cu un cuțit la intrarea în Acropole. Unul dintre ei a fost rănit grav

Doi turiști americano-greci au fost înjunghiați marți dimineață, în apropierea Acropolei din Atena. Atacul a avut loc într-una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale capitalei Greciei, iar suspectul a fost prins de polițiști la câteva minute după incident.
Atac cu cuțitul la intrarea în Acropole
Incidentul s-a produs în jurul orei 08:00, la intrarea sudică a sitului arheologic, în apropierea Muzeului Acropolei și a caselor de bilete. Un trecător a sunat la serviciul de urgență după ce a observat un bărbat care amenința oamenii cu un cuțit. Înainte ca polițiștii să ajungă în zonă, agresorul a atacat un cuplu de turiști. Femeia a suferit răni ușoare, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav și a pierdut mult sânge.
Primii agenți ajunși la locul atacului i-au acordat ajutor bărbatului și i-au aplicat un garou pentru a opri sângerarea până la sosirea medicilor. Unele informații arată că acesta ar fi fost rănit la picior, în timp ce alte surse vorbesc despre o rană la braț, fără ca autoritățile să fi precizat deocamdată locul exact al leziunii.
Cele două victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri. Bărbatul a fost internat la Spitalul Red Cross din Atena. Polițiștii l-au imobilizat și l-au arestat pe suspect la scurt timp după incident. Autoritățile spun că bărbatul ar avea probleme psihice, însă identitatea lui nu a fost făcută publică. Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivul atacului și toate împrejurările în care s-a produs. Până în acest moment, nu există indicii că incidentul ar avea legătură cu un atac terorist.
Panicǎ într-o zonă vizitată de milioane de turiști
Atacul a avut loc în plin sezon estival, într-o zonă prin care trec zilnic mii de vizitatori. Acropola, unde se află Partenonul și alte monumente vechi de aproximativ 2.500 de ani, este cel mai vizitat obiectiv turistic din Grecia. Aproximativ 4,6 milioane de oameni au vizitat situl arheologic anul trecut. Astfel de atacuri sunt rare în Grecia, iar zona Acropolei este supravegheată permanent.