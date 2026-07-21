Doi turiști, atacați cu un cuțit la intrarea în Acropole. Unul dintre ei a fost rănit grav

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 11:23

Doi turiști americano-greci au fost înjunghiați marți dimineață, în apropierea Acropolei din Atena. Atacul a avut loc într-una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale capitalei Greciei, iar suspectul a fost prins de polițiști la câteva minute după incident.

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