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Bilanț devastator pentru Rusia. 1,43 milioane de militari ruși, morți și răniți de la începutul invaziei în Ucraina. Bilanțul Statului Major ucrainean

Război Ucraina Rusia

Război Ucraina Rusia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 12:22
Actualizat21 iul. 2026, 13:01

Rusia ar fi pierdut aproximativ 1.431.900 de militari de la începutul invaziei în Ucraina, lansată pe 24 februarie 2022. Cifra apare în cel mai recent bilanț publicat de Statul Major al armatei ucrainene și include militarii scoși din luptă, nu doar persoanele ucise.

În ultimele 24 de ore, armata rusă ar fi pierdut încă 1.370 de militari. Datele prezentate de autoritățile de la Kiev nu pot fi însă verificate în mod independent în timp real.

Pierderi uriașe de echipamente militare pentru Rusia

Potrivit bilanțului ucrainean, Rusia ar fi pierdut de la începutul războiului 12.161 de tancuri și 24.978 de vehicule blindate de luptă. Pe listă mai apar 46.435 de sisteme de artilerie, 1.955 de lansatoare multiple de rachete și 1.513 sisteme de apărare antiaeriană. Armata rusă ar mai fi rămas fără 438 de avioane, 354 de elicoptere și 4.933 de rachete de croazieră. Ucraina susține că au fost distruse și 34 de nave și ambarcațiuni, două submarine și 420.290 de drone operative și tactice.

Raportul mai indică pierderea a 123.347 de vehicule și cisterne pentru combustibil, 1.970 de sisteme robotizate terestre și 4.441 de echipamente speciale. Toate aceste cifre provin de la Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Autoritățile de la Kiev nu au publicat bilanțul complet al propriilor pierderi, invocând motive legate de securitatea operațiunilor militare. Din acest motiv, o comparație exactă între cele două armate este greu de făcut.

Ce arată estimările centrelor occidentale

Mai multe centre occidentale de analiză estimează că Rusia a suferit pierderi mai mari decât Ucraina. Un raport publicat în ianuarie 2026 arăta un raport de aproximativ 2 la 1 sau 2,5 la 1 în defavoarea armatei ruse. Potrivit aceleiași estimări, Ucraina ar fi înregistrat între 500.000 și 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025. Dintre acestea, între 100.000 și 140.000 ar fi fost militari uciși în luptă.

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