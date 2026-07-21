Bilanț devastator pentru Rusia. 1,43 milioane de militari ruși, morți și răniți de la începutul invaziei în Ucraina. Bilanțul Statului Major ucrainean

Publicat 21 iul. 2026, 12:22 Actualizat 21 iul. 2026, 13:01

Rusia ar fi pierdut aproximativ 1.431.900 de militari de la începutul invaziei în Ucraina, lansată pe 24 februarie 2022. Cifra apare în cel mai recent bilanț publicat de Statul Major al armatei ucrainene și include militarii scoși din luptă, nu doar persoanele ucise.

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