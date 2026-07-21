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Extern· 1 min citire

Moscova acuză Republica Moldova că a intimidat diplomați ruși și îl convoacă pe ambasador

Ministerul de externe rus l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova. Foto: Profimedia

Ministerul de externe rus l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 16:48
SursăAgerpres

Ministerul de externe rus l-a convocat marți pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, pentru a protesta împotriva ''forței și amenințărilor cu arestarea'' folosite de poliția de la Chișinău împotriva personalului diplomatic rus, informează Reuters.

Ministerul a menționat într-un comunicat două incidente recente în care angajați ai ambasadei ruse în Republica Moldova au suferit întârzieri exagerate la frontieră ori li s-au verificat aleatoriu documentele în timpul deplasărilor în Chișinău. În cursul unuia din incidente, poliția moldoveană a recurs la forță și amenințări cu arestarea personalului ambasadei.

Conform comunicatului, lui Darii i s-a pus în vedere că Rusia își rezervă dreptul de a aplica retorsiuni.

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