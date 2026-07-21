Moscova acuză Republica Moldova că a intimidat diplomați ruși și îl convoacă pe ambasador

Publicat 21 iul. 2026, 16:48 Sursă Agerpres

Ministerul de externe rus l-a convocat marți pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, pentru a protesta împotriva ''forței și amenințărilor cu arestarea'' folosite de poliția de la Chișinău împotriva personalului diplomatic rus, informează Reuters.

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