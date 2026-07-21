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Extern· 2 min citire
Rusia nu face niciun pas înapoi după explozia petrolierului din Marea Neagră și anunță că atacurile asupra navelor vor continua
Dmitri Peskov. Foto: Profimedia
Publicat21 iul. 2026, 17:02
SursăAgerpres
Kremlinul a reafirmat marți că armata rusă va continua să atace navele despre care afirmă că furnizează arme Ucrainei, în pofida deceselor în rândul marinarilor unor țări terțe în urma unor atacuri recente de acest fel, relatează agenția EFE.
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