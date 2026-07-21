Rusia nu face niciun pas înapoi după explozia petrolierului din Marea Neagră și anunță că atacurile asupra navelor vor continua

Publicat 21 iul. 2026, 17:02 Sursă Agerpres

Kremlinul a reafirmat marți că armata rusă va continua să atace navele despre care afirmă că furnizează arme Ucrainei, în pofida deceselor în rândul marinarilor unor țări terțe în urma unor atacuri recente de acest fel, relatează agenția EFE.

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