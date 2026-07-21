Nava comercială continuă să ardă în Marea Neagră. Autoritățile nu pot interveni, iar Sindicatul Liber al Navigatorilor cere măsuri urgente

Publicat 21 iul. 2026, 19:34 Actualizat 21 iul. 2026, 20:29

Situație extrem de gravă în Marea Neagră, unde nava comercială GAS LISBON continuă să fie cuprinsă de flăcări, iar intervenția directă a autorităților este imposibilă din cauza riscurilor majore. În acest context, Sindicatul Liber al Navigatorilor susține că vasul ar fi fost lovit de două rachete și solicită organizațiilor internaționale să adopte măsuri urgente pentru protejarea navigatorilor civili aflați în zone de conflict.

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