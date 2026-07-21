Țara cu sute de mii de români vrea să interzică fumatul pe terase și plaje. Nici țigările electronice nu scapă de restricții

Publicat 21 iul. 2026, 19:35 Sursă Agerpres

Guvernul de stânga al Spaniei a anunțat marți că dorește să interzică fumatul și utilizarea țigărilor electronice pe terase în aer liber și pe plaje, promovând un proiect de lege care va trebui să fie supus votului în Parlament, unde partidele ce susțin executivul condus de Pedro Sanchez nu dețin însă o majoritate, informează AFP.

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