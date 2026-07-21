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Social· 1 min citire
Moment șocant în trafic, la Oradea: un autobuz cu pasageri lovește o mașină parcată, fără să frâneze - VIDEO
Accident la Oradea
Incident grav în trafic, la Oradea. Un autobuz de transport în comun, în care se aflau călători, a acroșat violent o mașină parcată neglijent. Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă impactul puternic, care a proiectat autoturismul lovit în vehiculul aflat în fața lui.
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