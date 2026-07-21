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Moment șocant în trafic, la Oradea: un autobuz cu pasageri lovește o mașină parcată, fără să frâneze - VIDEO

Accident la Oradea

Accident la Oradea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 14:57

Incident grav în trafic, la Oradea. Un autobuz de transport în comun, în care se aflau călători, a acroșat violent o mașină parcată neglijent. Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă impactul puternic, care a proiectat autoturismul lovit în vehiculul aflat în fața lui.

În filmare se vede clar cum autobuzul lovește din plin autoturismul, iar impresia este că șoferul n-a frânat. În plus, autobuzul își continuă deplasarea, ieșind din cadru. În autobuz se aflau pasageri, însă nimeni nu a fost rănit.

VIDEO

Directorul tehnic al companiei de transport a declarat pentru Bihoreanul că șoferul ar fi făcut „un viraj prea strâns” și va fi cercetat disciplinar. Mașina avariată a suferit pagube serioase, în timp ce autobuzul are doar deteriorări minore în colțul din dreapta.

Poliția Bihor a încadrat incidentul ca eveniment rutier fără victime și l-a amendat pe șofer cu 895 de lei.

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