Navele, somate să ocolească zona unde se află petrolierul. DSU:”Nu putem interveni din cauza pericolului de explozie”

Purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, a declarat marți, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că incendiul de pe nava GAS LISBON nu poate fi stins din cauza încărcăturii extrem de inflamabile și a pericolului major de explozie. Potrivit lui, autoritățile au transmis avertizări tuturor navelor din zonă să evite perimetrul incidentului.
Nava transporta o cantitate considerabilă de gaz petrolier lichefiat
”Colegii mei au confirmat că cele trei persoane care au suferit răni ca urmare a acestui incident nefericit au ajuns la mal cu o ambarcațiune multirol din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Tulcea.
Aceste trei persoane au fost preluate de echipajele SMURD și echipajele Serviciului de Ambulanță și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Tulcea”, a declarat purtătorul de cuvânt al DSU.
Bogdan Toma a subliniat că nava este un tanc petrolier, ”vorbim de un tanc petrolier care transportă o cantitate considerabilă de gaz petrolier lichefiat”.
”Nu există un risc pentru populație”
Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că nu există niciun risc pentru populație, deoarece distanța dintre țărm și locul unde se află pretrolierul este una destul de mare.
”Având în vedere distanța la care aceasta se află față de țărmul românesc, vorbim de aproximativ 20 de mile marine, nu există un risc pentru populație chiar și în situația în care, din nefericire, să presupunem că aceasta ar exploda”, a mai spus acesta.
Navele, somate să ocolească zona unde se află petrolierul
Potrivit reprezentantului DSU, autoritățile au transmis navelor din zonă să evite locul unde petrolierul este acostat.
”Au fost transmise mesaje de către autoritățile competente către navele din zonă să evite locul în care nava este acostată, iar la acest moment, menționez că nu se poate interveni pentru stingerea incendiului având în vedere pericolul imens la care echipajele de salvare ar fi supuse, având în vedere încărcătura extrem de inflamabilă și cu potențial exploziv al navei despre care vorbim”, a cochis acesta.