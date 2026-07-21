Sărăcie extremă în România: copii fără haine și familii care trăiesc în case inundate

Publicat 21 iul. 2026, 08:20 Sursă Realitatea PLUS

În România, familii întregi trăiesc în locuințe prin care intră apa de fiecare dată când plouă, iar copiii merg la școală cu haine purtate zile la rând sau cu încălțăminte mult prea mică. Pentru acești oameni, lucrurile obișnuite, precum un acoperiș sigur, o pereche de pantofi potrivită sau o haină nouă, au devenit dorințe greu de îndeplinit, conform Realitatea PLUS.

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