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Social· 1 min citire
Și-a incendiat casa după o ceartă cu soțul. Patru mașini au ars - VIDEO
Femeie arestata (Politia Romana)
O femeie din Prahova a provocat un incendiu devastator după o ceartă cu soțul, cu care se afla în plin proces de divorț. Locuința a fost cuprinsă rapid de flăcări, iar focul s-a extins la patru autoturisme parcate în apropiere. Femeia a ajuns în arest.
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