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Și-a incendiat casa după o ceartă cu soțul. Patru mașini au ars - VIDEO

Femeie arestata (Politia Romana)

Femeie arestata (Politia Romana)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 12:58

O femeie din Prahova a provocat un incendiu devastator după o ceartă cu soțul, cu care se afla în plin proces de divorț. Locuința a fost cuprinsă rapid de flăcări, iar focul s-a extins la patru autoturisme parcate în apropiere. Femeia a ajuns în arest.

Echipajele ISU Prahova au intervenit de urgență și au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă la alte imobile. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale sunt semnificative.

Primele verificări arată că focul ar fi fost provocat intenționat, cu o flacără deschisă. Polițiștii au identificat-o pe femeia de 43 de ani ca principal suspect, au dus-o la audieri și au reținut-o pentru 24 de ore.

Potrivit Observatorului Prahovean, femeia s-ar fi certat cu partenerul ei înainte de incident.

Ancheta continuă într-un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, iar procurorii urmează să decidă dacă vor impune o măsură preventivă. Surse locale spun că gestul ar fi avut loc pe fondul disputelor privind custodia copiilor.

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