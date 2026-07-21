Și-a incendiat casa după o ceartă cu soțul. Patru mașini au ars - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 12:58

O femeie din Prahova a provocat un incendiu devastator după o ceartă cu soțul, cu care se afla în plin proces de divorț. Locuința a fost cuprinsă rapid de flăcări, iar focul s-a extins la patru autoturisme parcate în apropiere. Femeia a ajuns în arest.

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