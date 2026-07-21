Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Întâlnire decisivă la Cotroceni pe legea salarizării, la ora 12:00 - SURSE
Nicușor Dan, președintele României
Publicat21 iul. 2026, 10:10
Sursărealitatea plus
O întâlnire decisivă pentru modificările ce ar trebui aduse legii salarizaăii are loc azi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, potrivitr surselor citate de Realitatea Plus.
Citește și
- 08:20Sărăcie extremă în România: copii fără haine și familii care trăiesc în case inundate
- 07:33Grevă națională în Italia: MAE avertizează românii asupra perturbărilor majore din transportul aerian
- 07:21Bilanț IGSU: Viituri, inundații și trafic blocat pe DN1 în urma fenomenelor hidrometeorologice din 20 iulie 2026
- 23:50România se află la extreme din punct de vedere economic. Discrepanțe uriașe între satele și orașele țării
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News