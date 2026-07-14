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Social· 1 min citire
Un turist din București a murit pe munte în Prahova. Salvatorii au încercat minute în șir să-l readucă la viață
Vărful Caraiman
Un turist din București a decedat, marți, pe munte, în apropierea Vârfului Caraiman, fiind al șaselea deces în zona montană din acest an.
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