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Social· 2 min citire
Tot mai mulți români se mută de la oraș la sat pentru o viață mai ieftină, mai liniștită și mai aproape de natură
Publicat14 iul. 2026, 10:32
Actualizat14 iul. 2026, 10:39
SursăRealitatea PLUS
Tot mai mulți români aleg să lase în urmă agitația orașului și să își construiască o viață la sat. Pentru ei, liniștea, apropierea de natură și un ritm de viață mai echilibrat au devenit mai importante decât confortul urban. Oamenii spun și că traiul la țară este mai puțin costisitor, în condițiile în care viața la oraș devine tot mai scumpă, conform Realitatea PLUS.
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