Așa copiază studenții în 2026. Ochelarii cu inteligență artificială le dau răspunsurile pe loc și profesorii nu pot sa își dea seama

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 23:48

O nouă tehnologie bazată pe inteligență artificială începe să creeze probleme serioase în universitățile din China. Tot mai mulți studenți folosesc ochelari inteligenți pentru a copia la examene, iar cadrele didactice recunosc că sunt tot mai greu de depistat. Dispozitivele pot fotografia subiectele și oferă aproape instantaneu răspunsurile, fără ca utilizatorul să fie nevoit să vorbească sau să folosească telefonul.

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