Așa copiază studenții în 2026. Ochelarii cu inteligență artificială le dau răspunsurile pe loc și profesorii nu pot sa își dea seama

O nouă tehnologie bazată pe inteligență artificială începe să creeze probleme serioase în universitățile din China. Tot mai mulți studenți folosesc ochelari inteligenți pentru a copia la examene, iar cadrele didactice recunosc că sunt tot mai greu de depistat. Dispozitivele pot fotografia subiectele și oferă aproape instantaneu răspunsurile, fără ca utilizatorul să fie nevoit să vorbească sau să folosească telefonul.
Cel mai recent caz a avut loc la Universitatea Agricolă din Sudul Chinei, din Guangzhou, unde un student a fost prins folosind o astfel de pereche de ochelari în timpul unui examen.
Student prins după ce ochelarii au trădat tehnologia ascunsă
Incidentul s-a petrecut pe 1 iulie. La aproximativ zece minute de la începerea examenului, unul dintre supraveghetori a observat că lentilele ochelarilor purtați de studentul, identificat doar cu numele de familie Lin, au emis pentru scurt timp o lumină verde.
Profesorul i-a cerut imediat să-și scoată ochelarii, iar studentul a recunoscut că folosea un model dotat cu inteligență artificială.
Potrivit publicației China News Weekly, era vorba despre o pereche de Leqi Smart Glasses, lansată în septembrie anul trecut și echipată cu patru modele importante de inteligență artificială: DeepSeek, Tongyi Qianwen, Zhipu și Doubao.
Cum funcționează ochelarii care rezolvă subiectele
Dispozitivul îi permite utilizatorului să fotografieze discret întrebările din examen și să primească soluțiile aproape instantaneu.
Pentru a realiza fotografia, studentul trebuie doar să atingă rama ochelarilor în dreptul tâmplei. Software-ul analizează imaginea și oferă răspunsurile, fără a fi nevoie de comenzi vocale.
Modelul este prevăzut cu un LED care se aprinde atunci când este făcută o fotografie. Studentul încercase să ascundă acest indicator luminos, însă nu știa că, din anumite unghiuri, prin lentile se putea observa o lumină verde, detaliu care a atras atenția supraveghetorului.
Studenții spun că există deja soluții pentru a evita depistarea
După ce cazul a devenit viral pe rețelele sociale, mai mulți utilizatori au susținut că problema luminii verzi poate fi eliminată foarte ușor, folosind simple autocolante pentru protecție solară aplicate pe LED.
În același timp, pe platformele online au apărut tot mai multe anunțuri prin care astfel de ochelari inteligenți sunt închiriați studenților pentru aproximativ 200 de yuani.
Unii comercianți oferă inclusiv ghiduri detaliate în care explică modul în care dispozitivele pot fi trecute în mod silențios și cu luminozitate redusă, pentru a fi cât mai greu de observat în timpul examenelor.
Universitățile recunosc că nu sunt pregătite
Cazuri similare au fost raportate în ultimele luni în universități din provinciile Hubei și Henan, dar și la Beijing și în alte regiuni ale Chinei.
Un profesor a declarat că supraveghetorii examenelor sunt aproape complet nepregătiți să identifice acest nou tip de fraudă. În prezent, singura metodă folosită este verificarea mai atentă a ochelarilor cu rame groase, însă aceasta nu oferă garanții.
În curând vor arăta exact ca ochelarii obișnuiți
Specialiștii din industrie avertizează că tehnologia evoluează foarte rapid.
Lin Che, manager de produs specializat în dezvoltarea ochelarilor inteligenți, susține că modelele viitoare vor deveni aproape imposibil de deosebit de o pereche obișnuită de ochelari.
În aceste condiții, identificarea studenților care încearcă să copieze cu ajutorul inteligenței artificiale va deveni și mai dificilă, iar universitățile vor fi nevoite să găsească noi metode pentru a combate această formă de fraudă la examene.