Lovitură pentru agricultori. Până la 5 ani de închisoare pentru captarea ilegală a apei din surse de suprafață și subterane

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 20:07

Ministerul Mediului a pregătit un proiect legislativ prin care transpune integral Directiva (UE) 2024/1203 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, document care introduce sancțiuni penale mai dure pentru încălcarea legislației de mediu.

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