După doar 38 de pasageri în cinci luni, cel mai pustiu aeroport din România face angajări și investiții de milioane

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 17:52

În timp ce marile aeroporturi din România sunt tranzitate anual de milioane de oameni, există și o excepție care pare desprinsă dintr-o altă realitate. Este vorba despre Aeroportul „Delta Dunării” din Tulcea, unde pot trece chiar și luni întregi fără ca vreun pasager să îi treacă pragul.

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