După doar 38 de pasageri în cinci luni, cel mai pustiu aeroport din România face angajări și investiții de milioane

În timp ce marile aeroporturi din România sunt tranzitate anual de milioane de oameni, există și o excepție care pare desprinsă dintr-o altă realitate. Este vorba despre Aeroportul „Delta Dunării” din Tulcea, unde pot trece chiar și luni întregi fără ca vreun pasager să îi treacă pragul.
Cu toate acestea, aeroportul nu doar că își continuă activitatea, ci se pregătește pentru investiții importante și a început inclusiv să facă angajări.
Cel mai slab aeroport din România după numărul de pasageri
Datele din ultimul an arată că Aeroportul „Delta Dunării” din Tulcea a fost cel mai puțin performant aeroport din țară din punctul de vedere al traficului de călători.
Pe parcursul anului trecut, prin aeroport au trecut doar 8.173 de pasageri. Diferența față de celelalte mari aeroporturi din România este uriașă.
Aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni a înregistrat în aceeași perioadă aproximativ 17 milioane de pasageri. La Cluj au fost consemnate circa 3,5 milioane de persoane, în timp ce Aeroportul Iași a depășit pragul de 2,24 milioane de pasageri, ajungând la 2.244.156.
În primele cinci luni din an au fost doar 38 de pasageri
Anul 2026 a început și mai slab pentru aeroportul din Tulcea.
În luna ianuarie au fost înregistrați doar trei pasageri. În februarie nu a fost consemnat niciun călător, în martie au fost șapte pasageri, în aprilie numărul acestora a ajuns la zece, iar în luna mai au fost înregistrați 18 pasageri.
În total, în primele cinci luni ale anului, aeroportul a avut doar 38 de pasageri.
Aeroportul face angajări și pregătește investiții de peste 9 milioane de lei
În pofida traficului extrem de redus, instituția a scos la concurs un nou post. Este vorba despre funcția de agent de salvare aeroportuară și instalații de stins incendii, iar probele pentru ocuparea postului sunt programate să înceapă în data de 21 iulie.
În paralel, autoritățile pregătesc și un proiect amplu de modernizare. Peste 9,4 milioane de lei urmează să fie investiți în dezvoltarea aeroportului, printre proiectele anunțate numărându-se construirea unui parc fotovoltaic.
Potrivit documentației aprobate de autorități, lucrările ar urma să fie realizate într-un interval de aproximativ zece luni.
„În lipsa unui sistem propriu de producere a energiei, regia nu are capacitatea de a reduce amprenta de carbon şi nici de a implementa măsuri reale de eficienţă energetică. Situaţia este agravată de volatilitatea preţurilor de pe piaţa energiei electrice, aspect care face imposibilă estimarea predictibilă a cheltuielilor lunare/anuale cu energia”, este menționat în proiectul hotărârii Consiliului Judeţean.