Grindeanu taie în carne vie: Siegfried Mureșan, „un Bolojan mai mic”, iar USR, trimis în Opoziție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 19:10

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat luni de ce partidul său nu îl susține pe liberalul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul social-democrat a afirmat că Mureșan este „un Bolojan mai mic” și a reluat criticile la adresa modului în care Ilie Bolojan a condus Guvernul. Grindeanu a mai spus că, din punctul său de vedere, USR ar trebui să rămână în Opoziție și să nu facă parte dintr-o posibilă viitoare coaliție de guvernare.

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