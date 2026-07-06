Grindeanu taie în carne vie: Siegfried Mureșan, „un Bolojan mai mic”, iar USR, trimis în Opoziție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat luni de ce partidul său nu îl susține pe liberalul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul social-democrat a afirmat că Mureșan este „un Bolojan mai mic” și a reluat criticile la adresa modului în care Ilie Bolojan a condus Guvernul. Grindeanu a mai spus că, din punctul său de vedere, USR ar trebui să rămână în Opoziție și să nu facă parte dintr-o posibilă viitoare coaliție de guvernare.
Sorin Grindeanu a declarat că Ilie Bolojan nu ar fi înțeles faptul că a ajuns prim-ministru cu voturile PSD. Liderul social-democrat a susținut că PNL nu avea singur forța parlamentară pentru a impune premierul, având în vedere rezultatul obținut la alegeri și ponderea partidului în Parlament.
„PNL a ieșit la legere pe locul 3. Uităm lucrurile, dar românii au dat PSD-ul pe primul loc. Ca să fii premier al unei coaliții, trebuie să te caracterizeze și altceva, în afară de încrâncenare. Se numește să fii dispus la dialog când nu ai câștigat alegerile, ba chiar ai ieșit pe locul 3 și ești prim-ministru a unei coaliții, formată din 4 partide plus grupul minorităților. Lucrul acesta, în acest an, Ilie Bolojan nu l-a înțeles și s-a comportat ca și când PNL a câștigat singur alegerile”, spune Grindeanu la un post TV.
Președintele PSD a insistat că un premier al unei coaliții trebuie să fie dispus la dialog, mai ales atunci când partidul său nu a câștigat alegerile. În opinia lui Grindeanu, Ilie Bolojan ar fi acționat ca și cum PNL ar fi avut singur majoritatea necesară pentru guvernare.
Liderul PSD vorbește despre „mult fake” în imaginea publică
Întrebat dacă l-a supărat atât de tare Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a răspuns că, din punctul său de vedere, în imaginea publică a acestuia există „mult fake”. Liderul PSD a criticat felul în care ar fi fost construită percepția publică despre Bolojan și a susținut că, în spatele acestei imagini, nu s-ar fi produs schimbări reale.
„Totul e mult fake. E multă poveste, spectacol de sunet și lumini și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. (…) Noi vedem următorul lucru: că dincolo de bătălia aceasta politică, din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste și din cauza celor făcute de Ilie Bolojan, și din cauza acestor lucruri, (…) am luat decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan, din cauza modului falimentar de a conduce guvernul, în special din punct de vedere al măsurilor economice”, a mai spus Grindeanu.
Grindeanu a legat retragerea sprijinului politic de modul în care, în opinia PSD, a fost condus Guvernul. El a spus că decizia social-democraților a venit pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile economice și de efectele acestora asupra nivelului de trai.
De ce PSD nu îl susține pe Siegfried Mureșan
Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce PSD nu îi oferă un vot lui Siegfried Mureșan, pentru ca actuala criză politică să fie deblocată. Liderul PSD a răspuns printr-o formulare critică la adresa liberalului și a sugerat că acceptarea unei variante de compromis nu ar rezolva, în realitate, blocajul politic.
„Pentru că Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic. (…) Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu – cu care din principiu nu am niciun fel de problemă atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac, e același lucru – se va inventa altceva”.
Prin această declarație, Grindeanu a arătat că PSD nu vede în Siegfried Mureșan o soluție acceptabilă pentru funcția de premier. Liderul social-democrat a susținut că, inclusiv în cazul unui acord pe o formulă de guvern de armistițiu, ar apărea alte motive de blocaj.
Grindeanu spune că USR ar trebui să meargă în Opoziție
Președintele PSD a vorbit și despre rolul USR într-o posibilă viitoare formulă politică. Sorin Grindeanu a spus că, din punctul său de vedere, USR și-a arătat în această perioadă obiectivele politice și ar trebui să meargă în Opoziție.
„USR-ul și-a arătat în această perioadă dorințele politice” și el crede „că USR-ul ar trebui să meargă în opoziție”.
Liderul PSD a precizat că aceasta este opinia sa personală și că nu există, în acest moment, un vot intern în partid pe această temă. Totuși, mesajul său a fost clar: USR nu ar trebui să facă parte dintr-o posibilă viitoare coaliție de guvernare.
„Adică să nu facă parte din viitoarea posibilă coaliție de guvernare. Asta e părerea mea personală. N-am un vot intern în partid”, a mai spus liderul PSD.