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Politica· 2 min citire
Bolojan, la zece zile de un record istoric: poate deveni cel mai longeviv premier interimar
Ilie Bolojan, premierul interimar al României (foto: Inquam Photos)
Guvernul demis Ilie Bolojan se apropie de un nou record postdecembrist. Executivul a intrat, luni, 6 iulie, în cea de-a 63-a zi calendaristică de funcționare cu atribuții limitate, iar dacă blocajul politic continuă, premierul demis îl va depăși pe Emil Boc la capitolul cel mai lung interimat guvernamental din istoria recentă a României.
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