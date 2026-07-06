Lider UDMR, atac la PSD și PNL: „Se ceartă ca la grădiniță. Nici peste șase luni nu vom avea Guvern”

Liderul grupului parlamentar UDMR, Csoma Botond, a criticat dur impasul din negocierile pentru formarea noului Guvern, comparând disputele dintre PSD și PNL cu o „ceartă de grădiniță”.
Acesta a atras atenția că, în lipsa unui compromis real, țara riscă să rămână fără un Executiv funcțional chiar și peste jumătate de an.
Botond: „Nu s-a schimbat nimic, a rămas tot acel limbaj dur”
Botond a subliniat că tonul discuțiilor politice nu s-a schimbat: „Nu s-a schimbat nimic, a rămas tot acel limbaj dur, contondent sau pe alocuri ironic, dar cred că această abordare nu conduce spre o soluție. Eu cred că PNL și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis, nu există altă cale, numai calea dialogului”, a declarat liderul UDMR pentru un post de radio.
Liderul deputaților UDMR a avertizat că prelungirea conflictului politic are consecințe grave pentru încrederea publică: „Această ceartă ca la grădiniță nu face altceva decât să crească AUR-ul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia lor față de autoritățile statului”.
„Dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste șase luni nu vom avea Guvern”
Botond a făcut un apel direct către formațiunile politice implicate în negocieri să abandoneze liniile roșii impuse până acum: „Dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste șase luni nu vom avea Guvern. Fiecare trebuie să lase un pic de la el și să încercăm să avem un Guvern”.
În prezent, discuțiile pentru constituirea noului Executiv rămân blocate, niciunul dintre partidele implicate nemanifestând disponibilitatea de a ceda teren pentru a debloca situația. Singurul aspect asupra căruia liderii politici par să cadă de acord vizează convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, necesară pentru adoptarea legilor legate de PNRR și SAFE.