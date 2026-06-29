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Locale· 1 min citire
Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Galați. A murit într-o mașină cuprinsă de flăcări
Mașină de poliție
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Corod, județul Galați, a murit luni dimineață, după ce autoturismul în care se afla a luat foc.
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