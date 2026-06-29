O pasarelă s-a prăbușit în timpul „Zilelor Dunării” la Călărași. Șapte persoane au fost rănite, inclusiv patru copii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 09:05

Un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Dunării s-a transformat într-un incident de proporții în Portul Turistic Călărași, după ce o pasarelă de acces către un ponton s-a prăbușit în timp ce era traversată de mai multe persoane. În urma accidentului, șapte oameni, dintre care patru copii, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și verifică dacă structura respecta toate normele de siguranță.

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