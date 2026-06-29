O pasarelă s-a prăbușit în timpul „Zilelor Dunării” la Călărași. Șapte persoane au fost rănite, inclusiv patru copii

Un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Dunării s-a transformat într-un incident de proporții în Portul Turistic Călărași, după ce o pasarelă de acces către un ponton s-a prăbușit în timp ce era traversată de mai multe persoane. În urma accidentului, șapte oameni, dintre care patru copii, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și verifică dacă structura respecta toate normele de siguranță.
Pasarela a cedat în timpul evenimentului „Zilele Dunării”
Incidentul s-a produs în weekend, în zona Portului Turistic Călărași, unde se desfășura evenimentul „Zilele Dunării”, care atrage anual numeroși vizitatori.
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, pasarela pietonală făcea legătura între mal și un ponton turistic situat în apropierea podului. La un moment dat, structura s-a rupt în partea centrală, în timp ce era traversată de un grup de persoane.
În urma prăbușirii, cei aflați pe pasarelă au căzut în Dunăre și peste elementele metalice ale construcției.
Șapte persoane au fost rănite, dintre care patru copii
La momentul producerii incidentului, pe pasarelă se aflau șapte persoane cu vârste cuprinse între 2 și 33 de ani.
Printre răniți se numără doi adulți și patru minori, cu vârste între 4 și 16 ani, care au fost transportați la spital. Toți erau conștienți și cooperanți la sosirea echipajelor medicale, prezentând diverse traumatisme.
Un copil în vârstă de doi ani a fost, de asemenea, evaluat de medici pentru leziuni ușoare.
Din primele informații, niciuna dintre victime nu se află în stare gravă, însă toate au avut nevoie de investigații medicale de specialitate.
Intervenție de amploare a echipajelor de salvare
La locul accidentului au fost mobilizate rapid mai multe echipaje de intervenție, printre care o autospecială pentru transport victime multiple, un echipaj SMURD și patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Salvatorii au intervenit pentru recuperarea victimelor din apă și de pe structura prăbușită, au acordat primul ajutor și au asigurat transportul acestora către unitățile medicale.
Zona a fost imediat securizată, iar accesul către celelalte pontoane din port a fost restricționat până la finalizarea verificărilor tehnice.
Martorii povestesc că totul s-a petrecut în doar câteva clipe.
„Am auzit un zgomot puternic de metal și, imediat, pasarela s-a rupt la mijloc. Oamenii au căzut în apă și pe structura metalică. A fost panică totală”, a relatat un martor prezent la fața locului.
Serviciul Județean de Poliție Transporturi Călărași a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.
Ancheta este coordonată de procurorul de caz, iar polițiștii verifică dacă pasarela avea toate avizele și autorizațiile necesare pentru funcționare și dacă administratorul acesteia a respectat normele privind exploatarea în condiții de siguranță.
Totodată, experții urmează să stabilească motivele exacte care au dus la cedarea structurii.
Până la finalizarea expertizei tehnice, accesul publicului pe structurile similare din Portul Turistic Călărași rămâne interzis.