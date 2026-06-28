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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în Portul Constanța Sud Agigea. Locuitorii au primit mesaj RO-ALERT din cauza fumului - VIDEO
Incendiu în Portul Constanța. Sursa foto: Ziuaconstanța.ro.
Incendiu puternic, în această dimineață, în zona Port Constanța, Sud Agigea, Poarta 10 bis. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert din cauza degajărilor de fum care afectează zona localității Agigea.
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