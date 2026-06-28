Incendiu puternic în Portul Constanța Sud Agigea. Locuitorii au primit mesaj RO-ALERT din cauza fumului - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 08:08

Incendiu puternic, în această dimineață, în zona Port Constanța, Sud Agigea, Poarta 10 bis. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert din cauza degajărilor de fum care afectează zona localității Agigea.

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