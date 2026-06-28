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Incendiu puternic în Portul Constanța Sud Agigea. Locuitorii au primit mesaj RO-ALERT din cauza fumului - VIDEO

Incendiu în Portul Constanța. Sursa foto: Ziuaconstanța.ro.

Incendiu în Portul Constanța. Sursa foto: Ziuaconstanța.ro.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 08:08

Incendiu puternic, în această dimineață, în zona Port Constanța, Sud Agigea, Poarta 10 bis. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert din cauza degajărilor de fum care afectează zona localității Agigea.

Avertizarea a fost trimisă la ora 6:55. Locuitorii au fost sfătuiți să ia măsuri de autoprotecție, să închidă ușile și ferestrele, să astupe gurile de aerisire și să oprească instalațiile de ventilație sau climatizare.

Incendiul se manifestă într-un perimetru cu gunoi și fier vechi

Potrivit primelor informații, incendiul se manifestă la un perimetru cu gunoi și fier vechi din portul Agigea.

Autoritățile au transmis că nu sunt victime, nu există probleme de propagare, iar în acest moment nu se impune evacuarea.

“Nu sunt probleme de propagare, nu sunt victime, iar în acest moment NU se impune evacuarea. Din cadrul ISU Constanța intervin 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă, un SMURD B, iar din cadrul unui operator privat, o autospecială de stingere”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea.

Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor

La fața locului intervin echipaje ale ISU Constanța, cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă și un echipaj SMURD B. În sprijin acționează și o autospecială de stingere aparținând unui operator privat.

Pompierii lucrează pentru lichidarea incendiului și pentru limitarea degajărilor de fum.

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