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Alertă maximă în județul Tulcea. O țintă aeriană, detectată în apropierea frontierei cu Ucraina. A fost emis un nou mesaj RO-Alert

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 15:47
Actualizat13 aug. 2026, 15:50

Alertă maximă în nordul județului Tulcea, unde autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert, al treilea în mai puțin de 24 de ore, prin care avertizează populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

UPDATE - MApN: O țintă aeriană, detectată în apropierea frontierei cu Ucraina

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat joi, la ora 15.17, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

”Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din cadrul Bazei 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” , au fost ridicate de la sol la ora 15.20 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 15:25.

Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, au anunat reprezentanții MApN.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îi îndeamnă pe locuitori să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

”Alertă Extremă

Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori. Durata estimata: 90 min”, a transmis IGSU.

Noua alertă vine în contextul unei zile marcate de mai multe incidente aeriene în apropierea graniței României cu Ucraina, după ce autoritățile au raportat detectarea unor ținte aeriene și pătrunderea temporară a unor drone în spațiul aerian național.

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