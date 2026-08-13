Alertă maximă în județul Tulcea. O țintă aeriană, detectată în apropierea frontierei cu Ucraina. A fost emis un nou mesaj RO-Alert

Publicat 13 aug. 2026, 15:47 Actualizat 13 aug. 2026, 15:50

Alertă maximă în nordul județului Tulcea, unde autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert, al treilea în mai puțin de 24 de ore, prin care avertizează populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

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