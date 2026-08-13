Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Alertă maximă în județul Tulcea. O țintă aeriană, detectată în apropierea frontierei cu Ucraina. A fost emis un nou mesaj RO-Alert
FOTO: Arhivă
Publicat13 aug. 2026, 15:47
Actualizat13 aug. 2026, 15:50
Alertă maximă în nordul județului Tulcea, unde autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert, al treilea în mai puțin de 24 de ore, prin care avertizează populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.
Citește și
- 16:27Zgomote misterioase. Buzoienii patrulează ca-n filme noaptea
- 16:01 Și-a bătut soția și a lăsat-o trei zile fără ajutor. Femeia a murit la spital, după aproape trei săptămâni
- 14:57Două focare de variolă la oi şi capre, confirmate în județul Constanţa. ANSVSA: Abateri grave constatate de inspectorii veterinari
- 14:10Imagini inedite: tramvai decorat de Crăciun în plină vară
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News