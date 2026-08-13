Incendiu în Suceava, după ce un cazan pentru rachiu a fost pus la foc. Pagubele ajung la 100.000 de lei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 aug. 2026, 12:28

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seară într-o gospodărie din comuna Rădășeni, județul Suceava, după ce proprietarul a pus în funcțiune un cazan folosit pentru prepararea rachiului. Flăcările au cuprins o anexă a locuinței, iar pagubele materiale sunt estimate la aproximativ 100.000 de lei.

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