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Locale· 1 min citire
Accident grav în municipiul Iași. Un pieton a fost lovit în plin de o mașină
FOTO: Ziarul de Iași
Un accident rutier grav s-a produs joi dimineață, în zona Podu Roș – Splai Bahlui, din municipiul Iași, unde un pieton a fost acroșat de un autoturism.
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