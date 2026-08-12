Destinul crunt al tânărului mort în accidentul din Brașov. Alexandru urma să-și sărbătorească ziua de naștere: „Ce blestem te-a urmărit?”

Tragedia produsă pe strada Mureșenilor din Brașov a curmat două vieți și a lăsat în urmă o familie și o iubită îndurerate. Alexandru, un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț, urma să își sărbătorească ziua de naștere pe 22 august. Destinul i-a fost însă curmat brutal, după ce un autoturism a ajuns pe trotuar și l-a lovit în plin. În același accident și-a pierdut viața și un turist german de 34 de ani, iar o a treia victimă se află în stare gravă la spital.
Alexandru mai avea doar 10 zile până la ziua de naștere
Accidentul devastator din centrul Brașovului a transformat o seară obișnuită într-o tragedie. Alexandru avea doar 26 de ani și se afla pe strada Mureșenilor atunci când mașina condusă de un bărbat de 50 de ani a ieșit de pe carosabil și a ajuns pe trotuar.
Tânărul din Piatra Neamț nu a mai avut nicio șansă. Rănile suferite în urma impactului au fost incompatibile cu viața.
Un alt pieton, un cetățean german în vârstă de 34 de ani, a fost și el lovit și grav rănit. Salvatorii au încercat să îi acorde primul ajutor, însă, în ciuda intervenției medicale, acesta a decedat.
O a treia persoană, în vârstă de 31 de ani, a fost grav rănită și transportată la spital, unde starea sa a fost descrisă ca fiind critică.
Pentru Alexandru, ziua de 22 august ar fi trebuit să fie un moment de bucurie. Tânărul urma să împlinească 27 de ani peste numai zece zile.
Accidentul din Brașov a fost surprins de o cameră de supraveghere
Imagini surprinse de o cameră de supraveghere au surprins momentul în care autoturismul a ajuns în zona pietonală.
Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, șoferul circula pe strada Mureșenilor, dinspre Livada Poștei către Piața Sfatului. În apropierea unui sens giratoriu, acesta a pierdut controlul asupra mașinii.
Autoturismul a trecut peste zona verde a sensului giratoriu și și-a continuat deplasarea către trotuar. Mașina a lovit un stâlp aflat la marginea trotuarului, după care a intrat în grupul de pietoni.
Impactul a fost extrem de violent, iar cele trei persoane au fost proiectate către un zid.
La scurt timp, zona centrală a Brașovului a fost împânzită de echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe. Salvatorii au început imediat intervenția pentru victime.
Ancheta continuă. O posibilă problemă medicală este luată în calcul
Circumstanțele în care șoferul a pierdut controlul autoturismului nu sunt încă pe deplin elucidate.
Anchetatorii verifică mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea ca bărbatul să fi suferit o problemă medicală în timp ce se afla la volan.
„A fost monitorizat pe Strada Lungă comportamentul acestuia și deplasarea conducătorului auto și nu par a fi indicii că ar fi avut un mod de deplasare atipic. La acest moment luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la cauzele producerii accidentului, inclusiv o cauză medicală”, a declarat inspectorul principal Daniel Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Brașov.
Șoferul nu consumase alcool înainte de accident și nici nu se afla sub influența unor substanțe interzise, potrivit informațiilor comunicate până în acest moment.
Bărbatul are permis de conducere de aproximativ 33 de ani și, în această perioadă, ar fi fost sancționat o singură dată pentru o abatere rutieră.
Mesaje sfâșietoare după moartea lui Alexandru
Vestea morții lui Alexandru a provocat o puternică reacție în rândul celor care l-au cunoscut. Iubita tânărului și mama acesteia au transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale.
Cuvintele publicate după tragedie vorbesc despre un tânăr care avea planuri, vise și o viață întreagă înainte.
„Copile, ce drum ai avut și ce blestem te-a urmărit de ai plecat așa tânăr? Aveai planuri, vise și un drum lung în față și o fată ce te iubește până la cer și înapoi. Drum lin și plin de lumină, copile”, a transmis mama iubitei lui Alexandru.
La rândul său, tânăra a publicat o fotografie alături de iubitul său și un mesaj de adio: „Drum lin spre cer, iubirea mea. Îngerii să te aibă în pază”.
Pentru familia și apropiații lui Alexandru, ziua de 22 august nu va mai fi niciodată o zi de sărbătoare. În locul aniversării pe care o pregăteau, cei dragi se pregătesc acum să își conducă tânărul pe ultimul drum.