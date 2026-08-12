Destinul crunt al tânărului mort în accidentul din Brașov. Alexandru urma să-și sărbătorească ziua de naștere: „Ce blestem te-a urmărit?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 17:18

Tragedia produsă pe strada Mureșenilor din Brașov a curmat două vieți și a lăsat în urmă o familie și o iubită îndurerate. Alexandru, un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț, urma să își sărbătorească ziua de naștere pe 22 august. Destinul i-a fost însă curmat brutal, după ce un autoturism a ajuns pe trotuar și l-a lovit în plin. În același accident și-a pierdut viața și un turist german de 34 de ani, iar o a treia victimă se află în stare gravă la spital.

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