Copilărie, credință și comuniune. Un preot din județul Brăila transformă vacanța de vară în amintiri de neuitat -FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 aug. 2026, 11:28

Un preot din județul Brăila aduce bucurie pe chipurile copiilor din parohia pe care o păstorește. Este vorba despre părintele Mihăiță Cimpoeșu, parohul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Perișoru, care, în această vacanță de vară, le-a pregătit celor mici mai multe surpize și activități menite să îi apropie de Biserică, dar și un prilej de a descoperi împreună locuri și experiențe noi.

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