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Locale· 1 min citire

Apă cu porția în plin val de caniculă. Situație fără precedent în România

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat11 aug. 2026, 18:42
Actualizat11 aug. 2026, 18:43
SursăRealitatea PLUS

Restricții de apă în Iași, în plin val de caniculă. În Bârnova, din cauza secetei severe, apa este oprită pe timpul nopții, iar localnicii o primesc doar câteva ore pe zi.

Criza apei potabile în Iași

Multe fântâni au secat, iar oamenii sunt nevoiți să cumpere apă pentru gătit și pentru nevoile zilnice.

Operatorul local spune că măsura este necesară pentru refacerea rezervelor și menținerea rețelei în funcțiune.

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