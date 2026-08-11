Apă cu porția în plin val de caniculă. Situație fără precedent în România

Publicat 11 aug. 2026, 18:42 Actualizat 11 aug. 2026, 18:43 Sursă Realitatea PLUS

Restricții de apă în Iași, în plin val de caniculă. În Bârnova, din cauza secetei severe, apa este oprită pe timpul nopții, iar localnicii o primesc doar câteva ore pe zi.

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