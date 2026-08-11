Adolescent de 15 ani, înjunghiat și bătut de doi tineri în Prahova. Totul ar fi pornit de la bicicleta băiatului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 aug. 2026, 16:37

Un adolescent în vârstă de 15 ani din localitatea Drajna, județul Prahova, a ajuns la spital după ce ar fi fost atacat de doi tineri. Băiatul ar fi fost înjunghiat în zona pieptului și lovit cu pumnii, după ce unul dintre suspecți i-ar fi tăiat cauciucurile bicicletei. Cei doi tineri au fost identificați de polițiști și reținuți, iar ulterior au fost plasați sub control judiciar.

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