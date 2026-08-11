Adolescent de 15 ani, înjunghiat și bătut de doi tineri în Prahova. Totul ar fi pornit de la bicicleta băiatului

Un adolescent în vârstă de 15 ani din localitatea Drajna, județul Prahova, a ajuns la spital după ce ar fi fost atacat de doi tineri. Băiatul ar fi fost înjunghiat în zona pieptului și lovit cu pumnii, după ce unul dintre suspecți i-ar fi tăiat cauciucurile bicicletei. Cei doi tineri au fost identificați de polițiști și reținuți, iar ulterior au fost plasați sub control judiciar.
De la o glumă la un conflict violent
Incidentul ar fi avut loc în timp ce adolescentul se afla împreună cu un grup de tineri pe malul unui pârâu din Drajna. Aceștia veniseră în zonă pentru a coace porumb, însă situația ar fi degenerat după ce unul dintre băieți ar fi recurs la un gest pe care l-ar fi considerat o glumă.
Potrivit informațiilor din anchetă, tânărul ar fi tăiat cauciucurile bicicletei cu care adolescentul venise la locul respectiv.
Băiatul de 15 ani s-ar fi supărat și i-ar fi cerut explicații celui care i-ar fi deteriorat bicicleta. Discuția ar fi degenerat rapid, iar adolescentul ar fi devenit victima unei agresiuni.
Adolescentul ar fi fost înjunghiat în piept
Conform primelor informații, unul dintre cei doi tineri l-ar fi atacat pe adolescent cu un obiect ascuțit, provocându-i o rană în zona pieptului.
Conflictul nu s-ar fi oprit aici. Cel de-al doilea tânăr ar fi intervenit și l-ar fi lovit pe băiat cu pumnii.
După agresiune, cei doi suspecți ar fi fugit de la fața locului, lăsându-l pe adolescent rănit.
Băiatul a reușit să ajungă la părinții săi și le-a povestit ce s-a întâmplat. Aceștia l-au transportat la spitalul din Vălenii de Munte pentru a primi îngrijiri medicale.
Ulterior, adolescentul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul de Pediatrie din Ploiești, unde a rămas internat pentru tratament și supraveghere.
Polițiștii i-au identificat rapid pe suspecți
Incidentul a ajuns în atenția poliției, iar oamenii legii au început verificările pentru identificarea celor implicați.
Anchetatorii au reușit să-i găsească pe cei doi tineri suspectați de agresiune. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de 18, respectiv 20 de ani.
Ambii au fost reținuți inițial de polițiști, fiind cercetați în legătură cu agresiunea asupra adolescentului.
Ce au decis magistrații
După audieri și administrarea primelor probe, cazul a ajuns în atenția procurorilor și a instanței.
Ulterior, magistrații au decis ca cei doi suspecți să fie cercetați sub control judiciar.
Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a modului în care s-a produs agresiunea, precum și pentru clarificarea tuturor împrejurărilor care au dus la conflict.
Până la finalizarea anchetei și pronunțarea unei hotărâri definitive, cei doi tineri beneficiază de prezumția de nevinovăție.