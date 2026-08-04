În plină criză energetică, Bolojan anunță că România riscă penalități mari dacă nu închide centralele pe cărbune

Premierului demis în pasă de amenzile primite de România că nu închide centralele de cărbune, în loc să facă tot posibilul ca actuala criză energetică să nu afecteze iremediabil economia, dar și viața cetățenilor.
Dispute aprinse în plenul Senatului pe marginea Ordonanței de Urgență privind decarbonizarea sistemului energetic național. Premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția că modificările legislative propuse riscă să atragă sancțiuni financiare din partea Comisiei Europene și să blocheze tranșele viitoare din PNRR. De cealaltă parte, reprezentanții PSD susțin că oprirea termocentralelor este imposibilă în absența unor alternative energetice.
Controversa principală vizează un amendament care interzice scaterea din funcțiune a oricărei centrale pe cărbune până la punerea în exploatare a unor noi capacități de producție echivalente.
Ilie Bolojan a subliniat în fața senatorilor că un astfel de amendament nu rezolvă problema de fond, ci doar complică relația României cu partenerii europeni. Potrivit acestuia, măsura aduce modificări unui jalon din PNRR deja considerat îndeplinit, pentru care statul român a încasat deja fondurile aferente.
Afectarea retroactivă a jaloanelor energetice poate declanșa corecții financiare ce depășesc un miliard de euro și poate bloca procesarea viitoarelor cereri de plată. Premierul interimar a explicat că, deși amânarea închiderii capacităților pe bază de cărbune în trimestrul al treilea va atrage de la sine penalități, intervenția legislativă asupra jalonului închis expune țara la sancțiuni suplimentare.
În discursul său, premierul a recunoscut totodată incapacitatea statului de a opri imediat anumite centrale, invocând lipsa de viziune din ultimii ani. Lipsa proiectelor de înlocuire derulate la timp pune autoritățile în imposibilitatea de a opri unități critice fără a afecta populația.
Printre exemplele oferite se numără centrala termică din Craiova, a cărei oprire imediată ar lăsa întreg municipiul fără apă caldă și căldură. Bolojan a punctat că neajunsurile acumulate în ultimii cinci ani nu pot fi corectate peste noapte prin votarea unor amendamente populiste care doar mută problema în plan juridic și financiar.
De cealaltă parte, social-democrații apără necesitatea amendamentului introdus la legea decarbonizării. Senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir a declarat în plen că închiderea definitivă a grupurilor energetice pe cărbune până la data de 31 august 2026 este un scenariu imposibil de aplicat în realitate.
Zamfir a criticat angajamentele inițiale asumate la redactarea PNRR în anul 2021, susținând că contextul energetic actual impune menținerea în funcțiune a cărbunelui până la finalizarea noilor centrale electrice. În opinia social-democraților, siguranța sistemului energetic național și alimentarea populației trebuie să aibă prioritate în fața calendarului rigid stabilit cu Bruxelles-ul.