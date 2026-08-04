În plină criză energetică, Bolojan anunță că România riscă penalități mari dacă nu închide centralele pe cărbune

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 aug. 2026, 16:59

Premierului demis în pasă de amenzile primite de România că nu închide centralele de cărbune, în loc să facă tot posibilul ca actuala criză energetică să nu afecteze iremediabil economia, dar și viața cetățenilor.

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