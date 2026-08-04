Nazare, înainte de evaluarea României de către Moody's: „Traiectoria politică în perioada următoare rămâne un element decisiv”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că România se pregătește pentru următoarea evaluare a agenției internaționale de rating Moody’s, după ce Fitch a menținut recent calificativul de investiții al țării. Oficialul susține că obiectivul nu este doar evitarea unei retrogradări, ci și schimbarea perspectivei de rating din „negativă” în „stabilă”.
Nazare a transmis marți că Ministerul Finanțelor pe care o conduce pregătește evaluarea agenției Moody’s, pe fondul rezultatului favorabil obținut în dialogul recent cu Fitch.
Nazare: „Moody’s, următorul test de rating al României”
„Miza nu este doar menținerea ratingului - un obiectiv care nu este facil în contextul actual - ci recâștigarea perspectivei stabile”, a arătat Nazare, într-un mesaj postat pe Facebook.
Potrivit ministrului, stabilitatea politică și credibilitatea bugetară sunt principalele criterii urmărite de agențiile de rating. Acesta a subliniat că investitorii au nevoie de garanții privind implementarea consecventă a reformelor asumate, inclusiv în perioade de presiune politică sau economică.
Miza: perspectiva stabilă, nu doar menținerea ratingului
Nazare a precizat că menținerea calificativului de investiții de către Fitch oferă României „o fereastră de timp”, care trebuie folosită pentru elaborarea unui plan fiscal-bugetar credibil pentru anul 2027 și pentru anii următori.
„Acesta nu este un răgaz de respiro, ci trebuie valorificat printr-un plan fiscal-bugetar credibil pentru 2027 și pentru anii următori, bazat pe măsuri predictibile, disciplină și continuitate”, a transmis ministrul.
Șeful Finanțelor a mai spus că au început deja discuțiile pentru pregătirea bugetului pe 2027, document care ar trebui finalizat încă din această toamnă, pe baza unor ipoteze realiste, a unor priorități clare și a unui calendar predictibil.
Stabilitatea politică și credibilitatea bugetară, criterii-cheie
Ministerul Finanțelor invocă, între argumentele prezentate agențiilor de rating, reducerea deficitului bugetar în primele șase luni ale anului. Nazare spune că rezultatul a fost obținut prin efortul echipelor din Ministerul Finanțelor, ANAF, Autoritatea Vamală și Trezorerie.
Totodată, ministrul afirmă că autoritățile mențin un dialog permanent cu agențiile de rating și cu investitorii și cere sprijinul liderilor politici pentru transmiterea unor mesaje coerente privind seriozitatea și consecvența fiscal-bugetară.
„Obiectivul Ministerului Finanțelor nu este doar evitarea unei retrogradări a ratingului de țară, ci și readucerea perspectivei de rating de la «negativă» la «stabilă»”, a concluzionat Alexandru Nazare.