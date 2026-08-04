Nazare, înainte de evaluarea României de către Moody's: „Traiectoria politică în perioada următoare rămâne un element decisiv”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 14:20

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că România se pregătește pentru următoarea evaluare a agenției internaționale de rating Moody’s, după ce Fitch a menținut recent calificativul de investiții al țării. Oficialul susține că obiectivul nu este doar evitarea unei retrogradări, ci și schimbarea perspectivei de rating din „negativă” în „stabilă”.

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