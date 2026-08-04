Experții bulgari ironizează România: "Plânge după importurile de energie. Termo este salvarea, nu voltaicul"

Publicat 4 aug. 2026, 09:23 Actualizat 4 aug. 2026, 09:24

Scăderea istorică a nivelului Dunării provoacă probleme energetice în toată regiunea, iar presa bulgară publică o analiză amplă în care avertizează că România ar putea fi lovită cel mai puternic. Experții din Sofia atrag atenția asupra reliefului fluvial nefavorabil și asupra politicii energetice axate pe solar, în timp ce industrii majore din România reduc sau opresc activitatea.

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