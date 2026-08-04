APCE cere TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare, după modelul Germaniei

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită Parlamentului adoptarea, în regim de urgență, a unui pachet de măsuri fiscale inspirat din modelul german, care să permită aplicarea unei cote de TVA de 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW și pentru bateriile de stocare aferente. Organizația susține că măsura ar accelera investițiile private în energie regenerabilă și ar consolida securitatea energetică a României.
Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită Parlamentului României să adopte, în sesiunea parlamentară din această toamnă, un pachet legislativ care să introducă TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW și pentru bateriile de stocare, invocând cadrul legal european și exemplul Germaniei.
Potrivit unui comunicat al APCE, inițiativa are la bază Directiva (UE) 2022/542, care permite statelor membre să aplice inclusiv cota zero de TVA pentru instalațiile fotovoltaice. Organizația arată că Germania utilizează acest mecanism fiscal din 1 ianuarie 2023, ceea ce ar fi contribuit la accelerarea investițiilor private și la dezvoltarea capacităților distribuite de producție și stocare a energiei.
APCE susține că experiența verii anului 2026, marcată de secetă severă, niveluri scăzute ale Dunării, reducerea producției hidroenergetice și nucleare, precum și de presiunea asupra consumului în orele de vârf, evidențiază necesitatea accelerării investițiilor în producția și stocarea distribuită de energie.
În acest context, organizația afirmă că, spre deosebire de alte state europene care au adoptat măsuri fiscale de stimulare a investițiilor, România continuă să trateze investițiile cetățenilor în independența energetică drept o sursă de venit bugetar, nu un obiectiv strategic.
Pachetul legislativ propus de APCE include:
TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW;
TVA 0% pentru bateriile de stocare și componentele esențiale ale instalației;
TVA 0% pentru persoanele fizice, ONG-uri, unități de cult, școli, spitale, entități publice și IMM-uri eligibile;
eliminarea TVA și a accizelor pentru energia electrică stocată și ulterior utilizată din baterii.
Conform estimărilor prezentate de asociație, aplicarea cotei de TVA 0% ar putea genera anual instalarea a aproximativ 96.000 de noi sisteme fotovoltaice, echivalentul unei puteri noi instalate de 768 MW și al unei capacități noi de stocare de 1,54 GWh. Totodată, investițiile private mobilizate ar putea ajunge la circa 614 milioane de euro.
APCE estimează că impactul bugetar brut al măsurii, prin neîncasarea TVA, s-ar ridica la aproximativ 129 milioane de euro anual. Organizația susține însă că această sumă ar putea fi compensată parțial prin taxele și impozitele plătite de firmele instalatoare și argumentează că fiecare euro reprezentând TVA neîncasată ar genera aproximativ 4,8 euro în investiții private, fără finanțare directă din partea statului.
Pe termen mediu și lung, asociația apreciază că măsura ar contribui la reducerea importurilor de energie, diminuarea consumului din Sistemul Energetic Național în orele de vârf, creșterea securității energetice, dezvoltarea capacităților distribuite de stocare, reducerea presiunii asupra rețelelor electrice și scăderea necesarului de finanțare prin programe publice de sprijin.
„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA ZERO pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare funcționează. Investițiile private au crescut, capacitățile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient. România are astăzi aceeași bază legală europeană și aceeași posibilitate. Diferența este exclusiv voința politică”, a declarat Dan Pîrșan, președintele APCE.
Acesta a adăugat că vulnerabilitățile evidențiate în vara anului 2026 arată că România nu poate depinde exclusiv de condițiile hidrologice și de importurile de energie și că este momentul ca statul să stimuleze investițiile în energie regenerabilă și stocare prin politici fiscale similare celor adoptate în alte state europene.