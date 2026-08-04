APCE cere TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare, după modelul Germaniei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 07:22

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită Parlamentului adoptarea, în regim de urgență, a unui pachet de măsuri fiscale inspirat din modelul german, care să permită aplicarea unei cote de TVA de 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW și pentru bateriile de stocare aferente. Organizația susține că măsura ar accelera investițiile private în energie regenerabilă și ar consolida securitatea energetică a României.

Distribuie articolul