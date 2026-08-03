Armata a detonat stânca de pe Dunăre pentru a asigura alimentarea centralei de la Cernavodă. S-a folosit o cantitate dublă de explozibil

Publicat 3 aug. 2026, 10:16 Actualizat 3 aug. 2026, 11:21

Armata a detonat, luni dimineață, o nouă încărcătură explozivă pentru a înlătura formațiunea stâncoasă Pârjoaia, care limitează fluxul de apă din Dunăre către centrala nuclearelectrică de la Cernavodă. După operațiunea parțial ratată de duminică, geniştii au folosit o cantitate dublă de exploziv.

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