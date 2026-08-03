Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Armata a detonat stânca de pe Dunăre pentru a asigura alimentarea centralei de la Cernavodă. S-a folosit o cantitate dublă de explozibil

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 10:16
Actualizat3 aug. 2026, 11:21

Armata a detonat, luni dimineață, o nouă încărcătură explozivă pentru a înlătura formațiunea stâncoasă Pârjoaia, care limitează fluxul de apă din Dunăre către centrala nuclearelectrică de la Cernavodă. După operațiunea parțial ratată de duminică, geniştii au folosit o cantitate dublă de exploziv.

Scafandrii grupului EOD, cu sprijinul specialiștilor Brigăzii 10 Geniu, au amplasat 100 de kilograme de explozibil pentru a încerca să distrugă obstacolul natural, astfel încât un volum mai mare de apă să curgă pe Dunărea Veche, spre Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă, potrivit Realitatea Plus.

În urma detonării de duminică, s-a reușit desprinderea unei bucăți din stâncă, însă nu a fost îndepărtat complet pragul natural.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

stanca detonatadunăreexploziecentrala cernavoda

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe