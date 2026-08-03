Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
România, la un pas de blackout, tot mai dependentă de importuri. Semnal de alarmă tras de un expert în energie
Pericol fără precedent de blackout în România, în condițile în care țara noastră a ajuns să depindă de statele vecine, care nu au destulă energie nici ele. Expertul în Energie Dian Popescu a declarat în exclusivitate la emisiunea Miza Zilei, moderată de Ana Maria Păcuraru, că țara noastră este condamnată să depindă de importuri și să supraviețuiască cu ultimele centrale rămase.
Citește și
- 08:20Prețurile carburanților pe 3 august: în București, benzina pornește de la 9,41 lei, iar motorina de la 10,57 lei pe litru
- 07:31Pensiile și salariile ar putea crește abia în 2028
- 13:24Ce este „consumul fantomă” care ne umflă facturile și cum scăpăm de el
- 12:02Carburanții s-au scumpit din nou, motorina este la un pas de 11 lei/litru
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News