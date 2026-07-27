Alertă hidrologică. Cod galben de viituri în cinci judeţe din nordul ţării, până marți dimineață

Publicat 27 iul. 2026, 11:28 Actualizat 27 iul. 2026, 11:29

Hidrologii au emis, luni dimineaţă, o atenţionare Cod galben de viituri rapide şi posibile inundaţii locale în Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, în bazinele hidrografice Vişeu, Lăpuş, Iza, Tur şi Someş, menţionând că fenomenele hidrologice prognozate se pot manifesta cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din judeţul Maramureş.

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