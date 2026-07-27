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Alertă hidrologică. Cod galben de viituri în cinci judeţe din nordul ţării, până marți dimineață

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 11:28
Actualizat27 iul. 2026, 11:29

Hidrologii au emis, luni dimineaţă, o atenţionare Cod galben de viituri rapide şi posibile inundaţii locale în Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, în bazinele hidrografice Vişeu, Lăpuş, Iza, Tur şi Someş, menţionând că fenomenele hidrologice prognozate se pot manifesta cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din judeţul Maramureş.

Harta râurilor vizate

Institutul Naţional de Hidrologie a emis o atenţionare hidrologică Cod galben, valabilă în intervalul 27 iulie, ora 10:00 – 28 iulie, ora 08:00.

„Ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie”, precizează sursa citată.

Potrivit hidrologilor, atenţionarea vizează anumite sectoare de râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, în bazinele hidrografice Vişeu, Lăpuş, Iza, Tur şi Someş, cu menţiunea că fenomenele hidrologice prognozate se pot manifesta cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din judeţul Maramureş.

Recomandările specialiștilor pentru populație

În acest context, specialiştii recomandă populaţiei să evite deplasarea în apropierea cursurilor de apă, traversarea râurilor prin vaduri sau prin zone inundate şi să nu staţioneze pe poduri ori în apropierea malurilor şi a versanţilor instabili. 

„Este important ca cetăţenii să urmărească permanent comunicările oficiale şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale. Evoluţia situaţiei hidrometeorologice este monitorizată permanent, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcţie de intensitatea şi evoluţia fenomenelor”, mai arată specialiştii Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.


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