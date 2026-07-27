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Alertă hidrologică. Cod galben de viituri în cinci judeţe din nordul ţării, până marți dimineață
FOTO: Arhivă
Publicat27 iul. 2026, 11:28
Actualizat27 iul. 2026, 11:29
Hidrologii au emis, luni dimineaţă, o atenţionare Cod galben de viituri rapide şi posibile inundaţii locale în Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, în bazinele hidrografice Vişeu, Lăpuş, Iza, Tur şi Someş, menţionând că fenomenele hidrologice prognozate se pot manifesta cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din judeţul Maramureş.
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