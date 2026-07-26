Prognoză specială pentru Capitală. Vreme schimbătoare: ploi, furtuni și descărcări electrice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 17:08

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru municipiul București, valabilă de luni, 27 iulie, ora 12:00, până marți, 28 iulie, ora 10:00.

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