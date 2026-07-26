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Prognoză specială pentru Capitală. Vreme schimbătoare: ploi, furtuni și descărcări electrice

Furtună

Furtună

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 17:08

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru municipiul București, valabilă de luni, 27 iulie, ora 12:00, până marți, 28 iulie, ora 10:00.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și spre seară sunt așteptate înnorări temporare, ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de apă estimate vor fi cuprinse între 2 și 5 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. La rafală, viteza vântului poate ajunge la 35–40 km/h.

Temperatura maximă va atinge 30–31 de grade Celsius, iar minima nopții va coborî la 17–18 grade Celsius.

Meteorologii precizează că, în intervalul menționat, Capitala nu se va afla sub incidența unor mesaje de vreme severă.

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