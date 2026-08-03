România a devansat Franța și Germania la ponderea energiei regenerabile în sistemul național

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 21:30

Într-un context în care independența energetică, prețurile accesibile și competitivitatea industrială au devenit priorități strategice la nivel de Bruxelles, o surpriză majoră vine din Europa de Est: România a depășit mari economii europene precum Franța și Germania la ponderea energiei regenerabile utilizate în consumul final.

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