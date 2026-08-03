România a devansat Franța și Germania la ponderea energiei regenerabile în sistemul național

Într-un context în care independența energetică, prețurile accesibile și competitivitatea industrială au devenit priorități strategice la nivel de Bruxelles, o surpriză majoră vine din Europa de Est: România a depășit mari economii europene precum Franța și Germania la ponderea energiei regenerabile utilizate în consumul final.
Lansarea masivă a parcurilor eoliene, investițiile private în panouri fotovoltaice și boom-ul prosumatorilor au propulsat țara noastră în topul statelor membre UE care își acoperă o parte tot mai mare din necesarul zilnic din surse curate.
Performanță istorică: Cum au fost devansate marile puteri economice
În timp ce Germania continuă să depună eforturi pentru tranziția de la cărbune și gaze naturale, iar Franța mizează masiv pe producția nucleară, România a reușit să accelereze integrarea resurselor regenerabile în Sistemul Energetic Național (SEN).
Proiectele majore de energie eoliană din Dobrogea, dar și explozia capacităților fotovoltaice din ultimii ani au plasat România în fruntea clasamentelor europene privind ritmul de decarbonizare.
Tranziția energetică nu mai este doar despre climă, ci despre competitivitate. Faptul că România devansează motoarele economice ale Europei la utilizarea energiei verzi demonstrează un potențial uriaș de atragere a investițiilor străine în tehnologii curate.
Provocări mari: Stocarea energiei și modernizarea rețelelor
Deși cota de energie regenerabilă utilizată în România este un succes incontestabil, menținerea acestui statut de lider european necesită investiții urgente în infrastructură. Printre principalele priorități stabilite la nivel național și european se numără:
Extinderea capacităților de stocare: Pentru a evita dezechilibrele de pe piață în orele fără soare sau vânt, sistemele de baterii de mare capacitate devin obligatorii.
Modernizarea rețelei de distribuție: Integrarea miilor de noi prosumatori și a marilor parcuri eoliene/fotovoltaice impune digitalizarea rețelelor electrice.
Protejarea consumatorilor vulnerabili: Tranziția către energia verde trebuie să rămână echitabilă, prevenind sărăcia energetică și asigurând tarife accesibile atât pentru populație, cât și pentru industria prelucrătoare.
Liderii din sectorul energetic subliniază că avansul României oferă o oportunitate unică: transformarea țării dintr-un fost importator într-un hub regional de energie curată și un pilon de securitate energetică în Europa Centrală și de Est.