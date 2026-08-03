Cartel ALFA cere DNA și DIICOT să verifice modul în care au fost închise centralele pe cărbune

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 10:36

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA solicită intervenția urgentă a Parlamentului și a Guvernului, în contextul problemelor din sistemul energetic, și cere DNA și DIICOT să analizeze modul în care au fost închise, în ultimii ani, capacitățile de producție pe bază de cărbune. Potrivit sindicaliștilor, România a scos din exploatare peste 3.500 MW, fără ca aceste unități să fie înlocuite cu capacități noi care să producă energie constant și să mențină stabilitatea Sistemului Energetic Național.

Distribuie articolul