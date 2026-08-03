ACORD SUA-IRAN | Prețul petrolului scade, iar marile burse cresc

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 21:20

Reacție pozitivă pe piețele financiare internaționale. Prețul petrolului a scăzut, iar marile burse au trecut pe plus în urma declarațiilor președintelui american Donald Trump privind pregătirea unor noi negocieri cu Iranul pentru detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu.

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