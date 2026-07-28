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Locale· 1 min citire
Copil de 5 ani, înecat în piscina unui restaurant din Bacău. Se afla la o petrecere împreună cu părinții
Tragedie Bacău/ Sursa foto: Ziaruldebacau.ro
Publicat28 iul. 2026, 08:36
Actualizat28 iul. 2026, 08:37
O petrecere organizată într-un restaurant din comuna Răcăciuni, județul Bacău, s-a încheiat tragic după ce un copil de 5 ani a fost găsit fără reacție în piscina din curtea localului. Incidentul s-a produs duminică seara, iar polițiștii încearcă acum să stabilească exact cum a ajuns băiatul în apă.
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