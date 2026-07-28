Copil de 5 ani, înecat în piscina unui restaurant din Bacău. Se afla la o petrecere împreună cu părinții

Publicat 28 iul. 2026, 08:36 Actualizat 28 iul. 2026, 08:37

O petrecere organizată într-un restaurant din comuna Răcăciuni, județul Bacău, s-a încheiat tragic după ce un copil de 5 ani a fost găsit fără reacție în piscina din curtea localului. Incidentul s-a produs duminică seara, iar polițiștii încearcă acum să stabilească exact cum a ajuns băiatul în apă.

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