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Copil de 5 ani, înecat în piscina unui restaurant din Bacău. Se afla la o petrecere împreună cu părinții

Tragedie Bacău/ Sursa foto: Ziaruldebacau.ro

Tragedie Bacău/ Sursa foto: Ziaruldebacau.ro

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 08:36
Actualizat28 iul. 2026, 08:37

O petrecere organizată într-un restaurant din comuna Răcăciuni, județul Bacău, s-a încheiat tragic după ce un copil de 5 ani a fost găsit fără reacție în piscina din curtea localului. Incidentul s-a produs duminică seara, iar polițiștii încearcă acum să stabilească exact cum a ajuns băiatul în apă.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, copilul se afla împreună cu părinții la eveniment, iar în jurul orei 20:30 rămăsese în curtea restaurantului pentru a se juca. La un moment dat, mama sa, în vârstă de 35 de ani, a observat că băiatul nu mai era în locul în care îl lăsase. După ce l-a căutat prin apropiere, femeia l-a văzut plutind cu fața în jos în piscină.

Tatăl copilului a intrat imediat în apă și l-a scos la margine, apoi a sunat la 112. Echipajul medical ajuns la fața locului a început manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, iar copilul a fost declarat decedat. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a lămuri toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

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