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Economie· 1 min citire
La trei săptămâni după atacul cibernetic devastator, sistemul și aplicațiile de la Cadastru continuă să fie nefuncționale
Atacul de la cadastru a avut loc pe 14 iulie
La trei săptămâni de la atacul cibernetic care a blocat complet aplicațiile și paginile Agenției de Cadastru, instituția anunță că problema nu este încă rezolvată, însă procesul se apropie de final. Ultima rundă de testare a e‑Terra, realizată în Cloudul Guvernamental, a scos la iveală noi aspecte ce trebuie remediate.
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